Moskau (AFP) In Tschetschenien ist das Büro einer der letzten verbliebenen Menschenrechtsorganisationen in der russischen Kaukasus-Republik von maskierten Angreifern verwüstet worden. Die Türen des Ausschusses gegen Folter seien am Mittwoch "aufgebrochen", die Räumlichkeiten verwüstet und die Mitarbeiter zur Flucht durch ein Fenster gezwungen worden, schrieb die Organisation am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zudem beklagte die Organisation die Untätigkeit der örtlichen Polizei.

