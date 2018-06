Berlin (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Deutschen Post drohen unbefristete Streiks. Die Gewerkschaft Verdi will die Verhandlungen für gescheitert erklären, wenn die Post ihr Angebot bis Donnerstag nicht annimmt. Das beschloss die Tarifkommission. Verdi hatte den Arbeitgebern gestern einen Vorschlag gemacht. Im Gegenzug für eine Rückkehr ausgegliederter Paketzusteller in den Haustarifvertrag will sie für dieses Jahr auf eine lineare Lohnerhöhung verzichten. Die Post hatte skeptisch reagiert, das Angebot aber nicht direkt abgelehnt.

