Kiew (AFP) Die prorussischen Aufständischen in der Ostukraine haben nach Angaben Kiews am Mittwoch einen groß angelegten Angriff auf die Regierungstruppen gestartet. "Der Feind" habe mehr als zehn Panzer und bis zu tausend Kämpfer in Richtung Donezk geschickt, die Offensive sei mit schwerer Artillerie aufgehalten worden, erklärte der ukrainische Generalstab. Der Kreml warf der ukrainischen Armee "Provokationen" vor.

