Jianli (dpa) - Nach dem verheerenden Schiffsunglück auf dem Jangtse in Zentralchina wurde heute weiter nach mehr als 400 Vermissten gesucht. Es könnte Chinas "schlimmste Schiffskatastrophe in fast sieben Jahrzehnten" sein, wie Staatsmedien berichten. Trotz einer massiven Bergungsaktion wurden bisher nur 14 Überlebende gefunden und erst 18 Leichen geborgen. Am zweiten Tag nach der Katastrophe nahmen die Chancen, noch Überlebende zu finden, weiter ab.

