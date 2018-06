New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon plant eine Untersuchung zum Missbrauchsskandal um französische Soldaten in Zentralafrika. Bans Sprecher Stéphane Dujarric erklärte am Mittwoch in New York, dass eine externe Kommission die Rolle der UNO in der Affäre überprüfen solle. Der Generalsekretär wolle damit sicherstellen, dass die Vereinten Nationen "die Opfer von sexuellem Missbrauch nicht im Stich lassen, vor allem, wenn jene dahinter stehen, die sie eigentlich beschützen sollen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.