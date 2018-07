New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat zu einer erneuten humanitären Feuerpause im Jemen aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung unterstützten die 15 Mitglieder des Gremiums am Dienstag in New York den Aufruf von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zu einer "humanitären Pause", um die jemenitische Bevölkerung mit dringend benötigten Hilfsgütern zu beliefern.

