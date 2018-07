Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben am Mittwoch die Inhaftierung eines Schriftstellers in Myanmar kritisiert und seine bedingungslose Freilassung gefordert. Htin Lin Oo, Kolumnist und ehemaliger Öffentlichkeitsreferent der oppositionellen Nationalen Liga für Demokratie (NLD) von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, war im Dezember festgenommen worden. Grund war eine von ihm gehaltene Rede, in der er buddhistische Scharfmacher aufforderte, sich gegenüber ethnischen und religiösen Minderheiten tolerant zu verhalten.

