Los Angeles (AFP) Hollywood-Legende Clint Eastwood will die "Wunder vom Hudson" genannte Notlandung des Piloten Chesley Sullenberger auf dem Hudson River in New York verfilmen. Sullenberger, genannt "Sully", erlangte in den USA nationale Berühmtheit, nachdem es ihm im Jahr 2009 gelungen war, auf dem Hudson eine bilderbuchhafte Notwasserung hinzulegen. Nach dem äußerst erfolgreichen Irakkriegs-Drama "American Sniper" wagt sich Eastwood damit erneut an die Geschichte eines zeitgenössischen US-Volkshelden.

