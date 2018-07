Washington (AFP) Der frühere US-Präsident George W. Bush ist einer Umfrage zufolge in den Vereinigten Staaten beliebter als sein Nachfolger Barack Obama. Bush kommt in der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Nachrichtensenders CNN auf einen Beliebtheitswert von 52 Prozent. Dagegen geben nur 49 Prozent der Befragten an, ein positives Bild von Obama zu haben. Besonders beliebt sind demnach die Ex-Präsidenten Bill Clinton und George Bush senior mit je 64 Prozent.

