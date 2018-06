Washington (AFP) Nach seinem Beinbruch bei einem Fahrradunfall in den französischen Alpen ist US-Außenminister John Kerry erfolgreich operiert worden. "Der Eingriff war unkompliziert, die Fraktur wurde vollständig behoben", erklärte Kerrys orthopädischer Chirurg Dennis Burke vom Massachusetts General Hospital in Boston am Dienstag. Kerry solle bereits am Mittwoch erste Gehversuche machen und müsse wahrscheinlich nur noch kurze Zeit im Krankenhaus bleiben. Er rechne mit einer "vollständigen Genesung", erklärte Burke. Die Verletzung werde Kerrys Amtsführung nicht weiter beeinträchtigen.

