Los Angeles (AFP) Ein Oberschüler indigener Abstammung will trotz eines Verbots mit dem traditionellen Kopfschmuck zur Abschlussfeier seiner Schule in Kalifornien kommen. Wie die Bürgerrechtsvereinigung ACLU (American Civil Liberties Union) am Dienstag mitteilte, fordert der 18-jährige Christian Titman eine Aufhebung des Verbots. Die Weigerung der Behörden, Titman mit dem traditionellen Kopfschmuck seines Pit-River-Stamms aus Adlerfedern zur Zeugnisvergabe zuzulassen, kritisierte die Vereinigung als "mangelhaftes Gesetzesverständnis".

