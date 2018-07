Paris (AFP) Durch Luftangriffe der US-geführten Koalition im Irak und in Syrien sind nach Angaben der USA bisher mehr als 10.000 Kämpfer der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) getötet worden. "Es gab ernorme Verluste" für den IS, sagte US-Vizeaußenminister Antony Blinken am Mittwoch in Paris dem Radiosender France Inter. In den vergangenen neun Monaten flog die Anti-IS-Koalition rund 4000 Luftangriffe im Irak und Syrien.

