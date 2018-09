Washington (AFP) Der "King of Rock'n'Roll" ziert bald wieder Briefmarken in den Vereinigten Staaten. Die US-Post teilte am Mittwoch mit, eine neue Sondermarke mit dem Konterfei von Elvis Presley herauszubringen. Zuletzt konnten Elvis-Fans in den USA vor zwei Jahrzehnten Briefe mit ihrem Idol frankieren.

