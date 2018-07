Frankfurt/Main (dpa) - Ein ICE mit 250 Passagieren musste gestern bei Frankfurt am Main wegen einer herabgerissenen Oberleitung auf offener Strecke anhalten. Eine Diesellok schleppte den Zug, der auf dem Weg nach Oldenburg war, am Abend zurück zum Frankfurter Hauptbahnhof. Laut Bundespolizei war zuvor beobachtet worden, dass bei der Haltestelle Stadion ein Gegenstand in der Oberleitung hing und es zu starkem Funkenflug kam, wenn Züge durchfuhren. Dies habe mehrere kleine Brände verursacht. Möglich sei, dass der ICE den Gegenstand auf der Oberleitung mitgeschleift habe, so dass sie schließlich riss.

