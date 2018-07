Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich zu Beginn eines ereignisreichen Handelstags bei knapp 1,12 US-Dollar halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1185 Dollar und damit so viel wie gestern Abend. Heute schwappt eine regelrechte Flut von wichtigen Ereignissen über Anleger und Analysten hinweg. Am Vormittag wird mit den Einkaufsmanager-Indizes eine wichtige Unternehmensumfrage aus dem Euroraum erwartet. Nachmittags verkündet dann der EZB-Rat nach seiner Zinssitzung neue Entscheidungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.