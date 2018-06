Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Basketball hofft am heutigen Donnerstag auf die Zusage von Superstar Dirk Nowitzki für die EM mit der Heim-Vorrunde in Berlin.

Der 36-Jährige wird bei seiner alljährlichen Pressekonferenz (11.00 Uhr) in Frankfurt am Main aller Voraussicht nach seine Entscheidung verkünden, ob er im September bei der EM sein Comeback in der Nationalmannschaft gibt. Letztmals hatte der Würzburger 2011 bei der Europameisterschaft in Litauen das Trikot mit dem Adler auf der Brust getragen.

Nowitzki hat eine Teilnahme bislang immer in Aussicht gestellt. "Ich treffe diese Entscheidungen nicht mehr alleine", sagte er zuletzt mit Blick auf seine Familie mit Ehefrau Jessica und den Kindern Malaika und Max. Die Chancen waren durch das frühe Playoff-Aus mit seinem NBA-Club Dallas Mavericks aber weiter gestiegen.

Auch Dennis Schröder setzt auf die Teilnahme von Nowitzki und dem dritten deutschen in der NBA, Chris Kaman. "Ich hoffe, Dirk wird spielen und Kaman, so dass wir zusammen auf dem Court stehen", sagte der Aufbauspieler von den Atlanta Hawks.

Bei dem Kontinentalturnier (5.-20. September) lösen die beiden Finalisten das direkte Ticket für Olympia 2016 in Rio de Janeiro, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs schaffen den Sprung in ein Qualifikationsturnier. "Dirk hat mir vor der Draft gesagt, dass es auch sein Ziel ist", sagte Schröder über den gemeinsamen Olympia-Traum.

Bundestrainer Chris Fleming hatte sich vor anderthalb Wochen ebenfalls positiv über den möglichen EM-Start von Nowitzki geäußert. "Ich bin nach wie vor sehr positiv, aber Dirk muss seine Entscheidung selbst treffen", sagte er. Nowitzki wolle "im tiefsten Innern" bei der EM auflaufen. "Er hat großes Verantwortungsbewusstsein für die Nationalmannschaft, sie hat und hatte immer eine sehr hohe Bedeutung für ihn. Das hat er in all den Jahren immer bewiesen", sagte Fleming.

