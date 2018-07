Frankfurt/Main (dpa) - Dirk Nowitzki kehrt in die Basketball-Nationalmannschaft zurück und spielt im September die Europameisterschaft. Er werde an den Titelkämpfen mit der Vorrunde in Berlin teilnehmen, kündigte der 36 Jahre alte Superstar von den Dallas Mavericks heute in Frankfurt/Main an.

