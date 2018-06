Berlin (AFP) In der Debatte über die Zukunft der Abgeltungsteuer warnen die Banken davor, das System komplizierter zu machen. Die Vorteile der pauschalen Besteuerung von Kapitaleinkünften müssten erhalten bleiben, erklärte der Branchenverband Deutsche Kreditwirtschaft am Donnerstag in Berlin. Das vorherige System mit unterschiedlichen Steuersätzen sei "weder für die Bürger, noch die Finanzverwaltung handhabbar" gewesen.

