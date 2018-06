Köln (AFP) Die FDP ist in Umfragen weiter im Aufschwung: In dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" kommen die Liberalen auf sechs Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch Anfang Mai. Diesen Wert erreichte die FDP zuletzt im März 2011.

