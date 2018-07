München (AFP) In München sind am Donnerstag Polizeiangaben zufolge zunächst rund 3000 Menschen zu einer Protestaktion gegen den G-7-Gipfel auf Schloss Elmau und das Freihandelsabkommen TTIP zusammengekommen. Nach Beginn der Auftaktkundgebung auf dem Karlsplatz in der Innenstadt hielt der Zulauf am Nachmittag noch an, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Demonstranten verhielten sich demnach völlig friedlich. "Es ist ein ganz buntes Publikum und ein friedlicher Protest", sagte der Polizeisprecher.

