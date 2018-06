Paris (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein französischer Kollege Emmanuel Macron haben einen gemeinsamen Aufruf zur Stärkung der Eurozone veröffentlicht. In einem Beitrag, der am Donnerstag in mehreren europäischen Zeitungen, darunter die "Welt" und "Le Figaro", erscheinen soll, schreiben die Minister, es sei "nun an der Zeit, die wirtschaftliche und politische Debatte erneut zu führen und die Eurozone wieder in Ordnung zu bringen". "Und zwar als Teil eines größeren Plans für eine Union, in der alle Mitgliedstaaten ihren Platz finden", heißt es weiter.

