Brüssel (AFP) Trotz Aussicht auf gelockerte Zügel und zusätzliche Finanzhilfe hat Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras im Schuldenstreit mit den Euro-Ländern noch nicht eingelenkt: Einige Reform-Forderungen der Gläubiger seien weiter inakzeptabel, sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel. Der begann umgehend mit den Vorbereitungen für ein nächstes Treffen in den kommenden Tagen, womöglich schon am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.