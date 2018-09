Berlin (AFP) Die Krise des vom Bankrott bedrohten Griechenland wird auch den anstehenden G-7-Gipfel auf dem bayerischen Schloss Elmau beschäftigen. Eine Lösung für die prekäre Lage des Landes sei von dem am Sonntag beginnenden Treffen des sieben großen Industrienationen aber nicht zu erwarten, hieß es am Donnerstag aus deutschen Regierungskreisen in Berlin.

