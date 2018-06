Bremen (AFP) Dreieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen haben SPD und Grüne in der Hansestadt am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Bei dem ersten Treffen ging es vor allem um Finanzfragen und organisatorische Details des weiteren Ablaufs. Die Stimmung sei gut gewesen, sagte Grünen-Landesgeschäftsführer Jan Brüning.

