Lüneburg (AFP) Im Lüneburger Auschwitz-Prozess gegen den früheren SS-Buchhalter Oskar G. sorgt der Gesundheitszustand des Angeklagten zunehmend für Probleme. Das Gericht in der niedersächsischen Stadt sagte am Donnerstag auch die für nächste Woche geplanten Verhandlungstermine ab. Bereits der Prozesstag am Mittwoch dieser Woche war wegen des Zustands des Angeklagten ausgefallen.

