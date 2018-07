Berlin (AFP) Bordeauxrote Hemden und schwarze Schürzen sind als Arbeitskleidung an der Fleischtheke nicht erlaubt. Das Berliner Verwaltungsgericht gab damit dem Bezirksamt Recht, das nach einer Kontrolle von einem Betrieb helle Arbeitskleidung gefordert hatte. Nur auf dieser seien Verschmutzungen durch Blut oder Fleischsaft "eindeutig optisch feststellbar", hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil des Verwaltungsgerichts. (VG 14 K 344.11 und VG 14 K 150.12)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.