Magdeburg (AFP) Auch nach einer neuen Suchaktion der Polizei gibt es keine Spur zu der seit fast fünf Wochen vermissten Inga aus Sachsen-Anhalt. Die Durchsuchung eines etwa tausend Hektar großen Waldgebietes bei Stendal am Mittwoch habe bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens erbracht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Magdeburg. "Es gibt keine einzige heiße Spur". An der Suchaktion beteiligten sich rund 375 Polizisten, der Einsatz sollte am Donnertag fortgesetzt werden.

