Washington (AFP) Die USA haben sich sehr beunruhigt über die neue Gewalt in der Ostukraine gezeigt. "Wir sind besonders besorgt über die Zunahme der Kämpfe, die wir in den vergangenen 24 bis 48 Stunden gesehen haben", sagte der Europaberater im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Barack Obama, Charles Kupchan, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Obama-Berater Ben Rhodes gab als Ziel für den bevorstehenden G-7-Gipfel im oberbayerischen Schloss Elmau aus, den Druck auf Russland mit Sanktionen aufrechtzuhalten.

