Berlin (SID) - Ein Legendenspiel stimmt am Freitag in Berlin auf das Champions-League-Finale ein, und für manchen Fan sind die Mannschaften dort spektakulärer besetzt als das Endspiel in der Königsklasse. Auf dem UEFA-Fanfest vor dem Brandenburger Tor trifft das Team "World Allstars" unter anderem mit Jens Lehmann, Giovane Élber, Clarence Seedorf und Marco Materazzi auf eine Auswahl von Barca- und Juve-Legenden. Dafür haben Alessandro Del Piero, Mark van Bommel und Fabio Cannavaro zugesagt.

Auch die Namen der Trainer an der Seitenlinie klingen nach großem Fußball. Ruud Gullit und Peter Schmeichel coachen die Welt-Auswahl, die brasilianische Fußball-Ikone Zico betreut die Ex-Stars der Champions-League-Finalisten. Gespielt wird am Freitag (17.30 bis 18.30 Uhr) auf einem Kustrasen-Kleinfeld unmittelbar vor dem Brandenburger Tor.

Der Eintritt ist für die Fans kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt. Auf der Tribüne können 520 Zuschauer das Spiel verfolgen. Wer dort keinen Platz findet, kann sich vor einer Videoleinwand versammeln. Dort wird das Spiel übertragen.