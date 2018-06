München (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben sich in München zur ersten großen Demonstration gegen den anstehenden G7-Gipfel versammelt. Unter dem Motto "TTIP stoppen - Klima retten - Armut bekämpfen" ist für den Nachmittag ein Protestzug durch die Innenstadt geplant. Die Polizei sprach kurz nach Beginn der Auftaktkundgebung von etwa 3000 Teilnehmern. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten treffen sich am Sonntag und Montag in Elmau am Fuße der Zugspitze. Der Tagungsort ist hermetisch abgeriegelt.

