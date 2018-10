Brüssel (AFP) Nach dem Spitzentreffen zur Griechenlandkrise in Brüssel bereitet EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die nächste Verhandlungsrunde vor. Er habe mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras bis in die Nacht "sportliche Gespräche und Verhandlungen" geführt, sagte Juncker am Donnerstagvormittag bei einer Veranstaltung im Ausschuss der Regionen der EU in Brüssel. Er werde dort nach nur drei Stunden Schlaf nicht so lange bleiben können, weil er umgehend "die nächste Verhandlungsrunde vorbereiten" müsse.

