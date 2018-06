Athen (AFP) Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras will am Freitag sein Parlament über die Verhandlungen mit den Gläubigern informieren. Die Volksvertreter kämen um 17.00 Uhr (MESZ) zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, verlautete aus Regierungskreisen in Athen. Eine Abstimmung sei aber nicht vorgesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.