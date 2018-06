London (AFP) Die britische Regierung will die Post komplett privatisieren. Finanzminister George Osborne teilte am Donnerstag in London mit, der Verkauf der restlichen staatlichen Anteile an der Royal Mail könne einen erheblichen Beitrag zur Schuldensenkung leisten. Durch den Verkauf ihres 30-Prozent-Anteils könne die Regierung rund 1,5 Milliarden Pfund (2,0 Milliarden Euro) einnehmen. Die einst staatliche Post war im Herbst 2013 teilprivatisiert worden. Der Staat brachte mehr als die Hälfte des Unternehmens an die Börse.

