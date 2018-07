Hongkong (AFP) Zehntausende Menschen haben in Hongkong an die Niederschlagung der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 erinnert. Eine riesige Menschenmenge verwandelte am Donnerstag den Victoria Park in ein Meer aus Kerzen, als sie schweigend der Opfer auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 26 Jahren gedachten. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong, die seit ihrer Rückkehr zu China 1999 über einen Sonderstatus verfügt, ist die einzige Stadt in China, in der es größere Gedenkfeiern für die Tiananmen-Proteste gibt.

