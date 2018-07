Srinagar (AFP) Nach blutigen Unruhen in der nordindischen Stadt Jammu hat die Polizei dort eine unbefristete Ausgangssperre verhängt. Ein Demonstrant wurde getötet und ein anderer verletzt, als die Polizei auf eine wütende Menge von Sikhs in der Stadt im Süden des Bundesstaats Jammu und Kaschmir feuerte, wie ein Polizeivertreter am Donnerstag mitteilte. Hunderte Sikhs bewarfen demnach die Polizei mit Steinen, die daraufhin zunächst in die Luft feuerte, bevor sie direkt auf die Menge schoss, um diese auseinanderzutreiben.

