Teheran (AFP) Bei den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zum iranischen Atomprogramm sind nach Angaben aus Teheran zuletzt "wichtige Fortschritte" gemacht worden. Während die Beratungen über den eigentlichen Vertragstext gut vorangekommen seien, habe es bei den Anhängen aber "weniger" Fortschritte gegeben, sagte der stellvertretende iranische Chefunterhändler Abbas Araktschi laut iranischen Staatsmedien am Donnerstag. "Die Arbeit geht also weiter", sagte Araktschi vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde auf Expertenebene in Wien.

