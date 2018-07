Tokio (AFP) Der als ewiger Optimist bekannte japanische Zentralbankchef Haruhiko Kuroda hat sich und sein Team mit der Kinderbuchfigur Peter Pan verglichen. "Ich glaube, viele von Ihnen kennen die Geschichte von Peter Pan, in der er sagt, 'Wenn du daran zweifelst, fliegen zu können, verliert du für immer die Fähigkeit, es zu können'", sagte Kuroda am Donnerstag in einer Rede zur Geldpolitik in Tokio. "Ja, was wir brauchen, sind eine positive Einstellung und Überzeugung."

