Amman (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft Jordanien vor, zahlreiche Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien ohne Hilfe in der Wüste allein zu lassen. Jordanien habe die Einwanderung syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge seit März deutlich eingeschränkt, erklärte die Organisation am Mittwoch in Amman. Satellitenbilder belegten, dass sich große Ansammlungen von Flüchtlingen gebildet hätten, die illegal über die jordanische Grenze gekommen seien. Sie säßen in entlegenen Grenzgebieten fest und hätten "nur begrenzt Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Betreuung", kritisierte HRW.

