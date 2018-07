Berlin (dpa) - Vincent van Goghs Gemälde "Kopf einer Bäuerin: Profil nach rechts" ist in Berlin für 600 000 Euro versteigert worden. Das Bild des holländischen Malers (1853-1890) ging am Donnerstag im Auktionshaus Villa Grisebach an einen anonymen Bieter.

Der Schätzpreis lag zwischen 600 000 und 800 000 Euro. Es war das erste Van-Gogh-Werk, das in Deutschland nach langer Zeit wieder unter den Hammer kam, wie Grisebach mitteilte.

Das 41 mal 30,5 Zentimeter große Gemälde gehört zu einer Serie von Charakterstudien von Bauern und ihren Frauen, die van Gogh zwischen 1884 und 1885 in der südholländischen Provinz Brabant zeichnete und malte. Sie entstanden vor dem Höhepunkt von van Goghs Schaffen und dokumentieren seine Entwicklung vom Autodidakten zum autonomen Künstler. Mit den Bauernbildnissen bereitete der Maler sein erstes Hauptwerk vor - die berühmten "Kartoffelesser" von 1885.

Van-Gogh-Gemälde bei Villa Grisebach