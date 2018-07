Tripolis (AFP) In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Donnerstag hunderte Menschen festgenommen worden, die offenbar über das Mittelmeer in die Europäische Union fliehen wollten. Die international nicht anerkannte Regierung in Tripolis ließ nach eigenen Angaben ein Versteck stürmen, in dem 545 Menschen auf ihre Abholung durch Schleuser gewartet hätten. Demnach wurden die Festgenommenen, bei denen es sich zum Großteil um Männer aus Afrika gehandelt habe, in eine Haftanstalt gebracht.

