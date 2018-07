Rabat (AFP) In Marokko haben am Donnerstag 1500 Menschen vor der Botschaft Frankreichs gegen eine Protestaktion von zwei französischen Femen-Aktivistinnen demonstriert. "Nieder mit Femen", "Dies nicht bei uns" und "Keinen Angriff auf die heiligen Werte der Marokkaner", stand auf Plakaten der Demonstranten in Rabat. Die beiden Femen-Mitglieder hatten am Dienstag mit nackten Brüsten vor dem Minarett einer Moschee der Hauptstadt posiert und sich geküsst. Sie wollten damit gegen die Kriminalisierung von Homosexualität in dem nordafrikanischen Königreich demonstrieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.