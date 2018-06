Zürich (AFP) Israel setzt sich heftig gegen eine Ausstellung in Zürich zur Wehr, die seit Donnerstag die israelische Besatzung im Westjordanland kritisch dokumentieren will. Der israelische Botschafter in Bern legte formellen Protest insbesondere dagegen ein, dass die von einer israelischen Bürgerrechtsgruppe organisierte Ausstellung von der Schweizer Regierung und von der Stadt Zürich finanziell gefördert wurde, wie das Eidgenössische Department für auswärtige Angelegenheiten bestätigte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.