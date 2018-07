Oslo (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland ein zunehmend "aggressives" Auftreten bescheinigt, eine "unmittelbare Bedrohung" für das Militärbündnis aber zurückgewiesen. Moskau sei "aggressiver als noch vor einigen Jahren" und zögere auch nicht, militärisch zu agieren, "um die Grenzen Europas zu verändern", sagte Stoltenberg am Donnerstag in einem Interview mit einem norwegischen Radiosender. Dabei bezog er sich auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim sowie auf den aktuellen Konflikt in der Ukraine.

