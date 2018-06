Seoul (AFP) In Südkorea breitet sich das Coronavirus Mers weiter aus. Es seien fünf weitere Menschen an dem Middle East Respiratory Syndrom erkrankt, insgesamt gebe es landesweit nun 35 Infizierte, teilte das Gesundheitsministerium in Seoul am Donnerstag mit. 700 Schulen und Kindergärten blieben vorsichtshalber geschlossen.

