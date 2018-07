Beirut (AFP) Nach heftigen Gefechten mit Regierungstruppen stehen Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Angaben von Aktivisten unmittelbar vor der nordöstlichen Stadt Hassake. Die Miliz befinde sich im Süden nur noch rund 500 Meter von der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz entfernt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. In der Umgebung kontrollieren die IS-Kämpfer demnach sämtliche Militärstützpunkte sowie ein im Bau befindliches Gefängnis und ein Kraftwerk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.