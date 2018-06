Istanbul (AFP) Kurz vor der Parlamentswahl in der Türkei am Sonntag hat eine neue Umfrage der Regierungspartei AKP den Verlust ihrer Mehrheit vorausgesagt. Das Institut Konda kam laut Medienberichten vom Donnerstag für die AKP auf 41 Prozent der Stimmen, was ein Minus von rund neun Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl von 2011 wäre. Die Kurdenpartei HDP kann demnach mit 12,6 Prozent fest mit dem Einzug ins Parlament rechnen. Auf Parlamentssitze übertragen würde das Ergebnis bedeuten, dass die AKP mit 263 Sitzen ihre absolute Mehrheit im 550 Sitze umfassenden Parlament verliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.