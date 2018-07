Tunis (AFP) Mehr als zwei Jahre nach der Ermordung des tunesischen Oppositionellen Chokri Belaid soll am 30. Juni der Prozess beginnen. Angeklagt seien 24 mutmaßlich an dem Verbrechen Beteiligte, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Tunis mit. Sämtliche Angeklagte seien tunesische Staatsbürger, 23 von ihnen befänden sich in Haft. Laut der Verteidigung werden den Angeklagten unter anderem "Anstiftung zu terroristischen Verbrechen" und "Mitgliedschaft in Gruppen mit Verbindungen zu einer terroristischen Vereinigung" vorgeworfen.

