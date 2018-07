Berlin (AFP) Im Tarifstreit um eine höhere Eingruppierung von Kita-Personal und Sozialarbeitern haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf eine Schlichtung geeinigt. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitergeberverbände (VKA) erklärte am Donnerstagmorgen, die Verhandlungen in Berlin seien in der Nacht ergebnislos zu Ende gegangen, daher werde die VKA ihrer Mitgliederversammlung eine Schlichtung empfehlen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bestätigte das Vorgehen. Mit der Schlichtung gelte ab Sonntag die Friedenspflicht. Die Streiks müssen dann eingestellt werden.

