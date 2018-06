Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die jüngsten Kämpfe im Osten der Ukraine verurteilt. Die Auseinandersetzungen in der Nähe der Kleinstadt Marjinka seien "die schwerste Verletzung" des im Minsker Friedensabkommen vereinbarten Waffenstillstands seit Februar, sagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag in Brüssel. Die Kämpfe drohten, eine "neuen Spirale der Gewalt und menschlichen Leids auszulösen".

