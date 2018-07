Moskau (AFP) Der Friedensprozess in der Ostukraine steht nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow unter konstanter Bedrohung. Der Chefdiplomat sagte am Donnerstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax, die im Februar im weißrussischen Minsk getroffenen Friedensvereinbarungen könnten jederzeit "wegen des Verhaltens der Behörden in Kiew auseinanderbrechen". Lawrow warf der ukrainischen Führung vor, ihre "Verpflichtungen zum direkten Dialog" mit den prorussischen Kämpfern im Donbass zu umgehen.

